Из ДНР эвакуировали 6 603 человек

ТАСС, 19 февраля. Более 6,6 тыс. человек, из них 2 436 детей, покинули Донецкую народную республику (ДНР) с начала эвакуации по состоянию на утро субботы. Об этом сообщает МЧС республики.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2 436 детей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что МЧС республики взаимодействует с МЧС России для "решения проблемных вопросов, возникающих в ходе пересечения границы, эвакуированного населения с РФ".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.