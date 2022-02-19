В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста беженцев из Донбасса. Об это сообщил в субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

"Это правильное решение, мы его поддерживаем", - отметил Чуприян.​​​​​​​

Голубев также добавил, что в области все министерства, все члены правительства перевели на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации. "В случае необходимости - мгновенно", - отметил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.