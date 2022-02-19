{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации

Решение приняли в связи с ростом прибывающих из Донбасса
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста беженцев из Донбасса. Об это сообщил в субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

"Это правильное решение, мы его поддерживаем", - отметил Чуприян.​​​​​​​

Голубев также добавил, что в области все министерства, все члены правительства перевели на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации. "В случае необходимости - мгновенно", - отметил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияРостовская область
Кризис на Украине
Украинские силовики почти 50 раз за прошлые сутки обстреляли ДНР
Подразделения ВСУ выпустили более 650 боеприпасов
Читать полностью