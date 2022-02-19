Украинские силовики почти 50 раз за прошлые сутки обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) почти 50 раз за прошедшие сутки, выпустив более 650 боеприпасов. Об этом сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщало о 49 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 667 единиц. Ежедневная сводка содержит данные о нарушениях режима прекращения огня со стороны сил Украины в отношении ДНР, происшедших в период с 03:00 18 февраля по 03:00 19 февраля.

Украинские силовики в течение прошлых суток открывали огонь в направлении населенных пунктов Зайцево (южное), Горловка (расположенные на окраинах города поселки шахт им. Гагарина, шахты 6/7, шахты им. Изотова, поселок Широкая Балка), Доломитное, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Петровское, Новоласпа, Набережное, Докучаевск, Дзержинское, Белая Каменка, Николаевка, Сосновское, Октябрь, Стыла, Коминтерново, Новомарьевка, Григоровка, Коммунаровка, Саханка.

При обстрелах украинские силовики применяли вооружения танка с оружием калибра 125 мм, артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), гранатометы различных типов, вооружение боевой машины пехоты (БМП), крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов поселка Верхнеторецкое (южное) и города Горловка были повреждены трансформаторные подстанции. В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ поселка Широкая Балка зафиксировано повреждение остекления жилого дома. Также на парковке возле здания Дома правительства ДНР в Донецке взорвана машина начальника Народной милиции республики, говорится в сводке.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Украинские подразделения в ночь на субботу обстреляли более десяти населенных пунктов в республиках Донбасса.