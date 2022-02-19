Снаряд разорвался на территории Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, в одном километре от государственной границы России с Украиной в субботу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители", - сказал собеседник.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

