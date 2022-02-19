{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре на даче под Тверью

Среди погибших двое детей

ТАСС, 19 февраля. Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в дачном доме в Конаковском районе Тверской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в дачном доме в СНТ "Елочка" поступила в подразделение МЧС около 07:00 19 февраля. При тушении пожара обнаружили тела двоих взрослых и двоих детей. Установление причин и обстоятельств пожара находятся на контроле прокуратуры региона.

Теги
РоссияТверская область
Кризис на Украине
Мирный житель пострадал в результате обстрела на юге ДНР
Инцидент произошел в населенном пункте Коминтерново
Мирный житель пострадал в результате обстрела на юге ДНР
Читать полностью