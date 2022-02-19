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В Дагестане арестовали местного жителя по делу о посягательстве на жизнь полицейского

Под стражей он будет находиться до 12 апреля 2022 года

МАХАЧКАЛА, 19 февраля./ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца подозреваемого по делу о посягательстве на жизнь полицейского. Об этом в субботу ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали местного жителя по делу о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

"Суд заключил под стражу подозреваемого по делу о посягательстве на жизнь полицейского. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 23 суток, до 12 апреля 2022 года", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, связанных с незаконным распространением наркотических средств в Махачкале, подозреваемый нанес сотруднику полиции удар ножом в область грудной клетки.

"Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения", - заключила Мамаева.

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