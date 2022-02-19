В Калининграде шторм повалил около 20 деревьев и повредил шесть автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Циклон с порывами ветра до 26 м/с обрушился на Калининградскую область. В Калининграде повалило19 деревьев, в том числе повредило шесть автомобилей, линии электропередачи, сообщил ТАСС в субботу источник в городской администрации.

"В городе в общей сложности повалены 19 деревьев. В том числе поступили сообщения об их падении на тротуары, проезжую часть, провода троллейбусной линии, шесть автомобилей", - сообщил представитель администрации. Данных о пострадавших не поступало.

Главное управление МЧС по региону18 февраля объявило по области предупреждение о шторме с порывами ветра до 27 м/с. Как сообщили ТАСС в областной метеослужбе, прошедшей ночью максимальные порывы в городе Пионерском на побережье Балтиского моря достигали 25 м/с, в районе аэропорта Храброво - 26 м/с. В течение дня ветер может силиваться до 25 м/с - 28 м/с, уточнили в метеослужбе.

По данным онлайн-табло Калининградского аэропорта, массовых задержек рейсов, связанных с непогодой, нет. На официальном сайте компании "Россети Янтарь" сообщения об аварийных отключениях энергии в населенных пунктах также отсутствуют.