Олег Навальный не являлся во ФСИН с вынесения ему условного срока

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Брат Алексея Навального Олег не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН с момента оглашения ему приговора по делу о нарушении санитарных норм, что и стало причиной замены условного срока наказания на реальный. Об этом говорится в постановлении Люблинского суда Москвы об ужесточении Олегу Навальному наказания, с которым ознакомился ТАСС.

"6 августа 2021 года после оглашения приговора у Навального О.А. была отобрана подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу. В уголовно-исполнительную инспекцию Навальный О.А. самостоятельно не явился", - сказано в документе. В нем отмечается, что сотрудники УФСИН по Москве после этого неоднократно пытались установить местонахождение брата блогера, однако он не уведомил инспекцию о перемене места жительства, что также является нарушением условий его приговора. Позже разыскные мероприятия показали, что Олег Навальный еще до вступления приговора в силу улетел на Кипр, после чего в Россию не возвращался. Он был объявлен в розыск, а управление ФСИН по Москве обратилось в суд с представлением об отмене условного осуждения Навальному и назначения ему реального срока.

18 февраля Люблинский суд заменил год условного осуждения Олегу Навальному на год реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно решению суда, он будет взят под стражу сразу после установления его местонахождения.

Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призывал людей участвовать в несанкционированной акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вину он не признал.