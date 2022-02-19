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СК РФ возбудил дело по факту подрыва машины начальника управления народной милиции ДНР

По данным следствия, 18 февраля "неустановленные лица с целью убийства начальника управления народной милиции ДНР разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство", а затем подорвали автомобиль
© Николай Тришин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту подрыва машины начальника управления народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору", - сообщили в СК.

По данным следствия, 18 февраля "неустановленные лица с целью убийства начальника управления народной милиции ДНР разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство", а затем подорвали автомобиль.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля", - считает следствие. Причастные к подрыву устанавливаются.

В пятницу, 18 февраля, представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что около 19:00 (совпадает с мск) на парковке у дома правительства был взорван автомобиль.

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