Еще один снаряд разорвался в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Место разрыва еще одного снаряда обнаружили в субботу в Тарасовском районе Ростовской области, расположенном рядом с украинской границей.

Предположительно, это боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - сказал собеседник агентства.​​​​​​​

Ранее 19 февраля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около 04:00 мск снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование.