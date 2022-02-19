В Петербурге возбудили дело после убийства женщины в магазине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в одном из магазинов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33-летней женщины с явными признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

На видео с камеры наблюдения в магазине, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, что мужчина наносил женщине удары ножом.