Снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области вблизи границы с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Пострадавших нет, однако повреждена крыша дома, сообщили ТАСС в администрации Тарасовского района.

"Митякинское поселение - крыши нет на доме. Жертв нет, никто не пострадал. [Снаряды прилетают со стороны] Украины", - сказал собеседник агентства.

В администрации уточнили, что инцидент произошел в хуторе Патроновка. До этого снаряды взрывались в станице Митякинской и хуторе Манацком.

Сейчас в Тарасовском районе ждут прибытия около 60 беженцев из Луганской народной республики, отметил собеседник. Подготовлен пункт временного размещения.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около 04:00 мск снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет. Позднее в окрестностях Митякинской станицы было обнаружено еще одно место разрыва снаряда. По словам источника, предположительно, это боеприпас от ракетной системы залпового огня "Град".

В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований.