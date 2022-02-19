Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донецке

ТАСС, 19 февраля. Команда RT Arabic попала под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) на юго-востоке Украины. Об этом в субботу сообщил сайт RT Arabic .

По словам корреспондента телеканала Максима Аль-Тури , группа подверглась обстрелу из тяжелого вооружения с украинских позиций, когда освещала ситуацию в населенном пункте Зайцево, в 300 метрах от линии соприкосновения в Донбассе.

Он поблагодарил всех, кто выразил обеспокоенность судьбой членов его команды, и подчеркнул, что он и его коллеги благополучно покинули район бомбежки, с ними все в порядке.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.