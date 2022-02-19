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В результате инцидента в парке аттракционов в Мадриде пострадали 13 человек

Причины произошедшего не уточняются

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в субботу в результате инцидента, произошедшего в парке аттракционов в испанской столице. Об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи.

По ее информации, "произошло частичное обрушение подвесного потолка в актовом зале парка аттракционов, где проходило частное мероприятие". В результате случившегося пострадали 13 человек, они получили незначительные травмы, однако восемь из них были доставлены в больницу.

Причины произошедшего не уточняются.

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