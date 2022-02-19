СК РФ возбудил дело о повреждении двух домов в Ростовской области снарядами с Украины

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населенных пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 19 февраля во второй половине дня неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка", - сообщили в СК.

Жертв среди мирного населения нет. "По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - добавили в СК.