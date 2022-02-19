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На Ставрополье следователи начали проверку после гибели туристки на горе Бештау

Женщина оступилась и упала при спуске с горы. Она умерла по дороге в больницу от полученных травм

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи в Пятигорске начали проверку после гибели 63-летней туристки на горе Бештау из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Пятигорск проводит проверку по факту смерти 63-летней женщины при сходе с горы Бештау", - говорится в сообщении.

19 февраля три женщины самостоятельно отправились на гору Бештау высотой 1 400 м, но из-за ухудшения погодных условий при спуске женщины столкнулись с трудностями, 63-летняя женщина оступилась и упала. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали туристок, по дороге в больницу от полученных травм 63-летняя женщина умерла, две другие женщины находятся в больнице.

"Следователь СКР опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий", - добавили в пресс-службе.

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