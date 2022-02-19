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В Ингушетии двое детей пострадали из-за столкновения школьного микроавтобуса с легковушкой

Их госпитализировали

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Двое детей пострадали в Ингушетии в результате столкновения школьного микроавтобуса с автомобилем Lada Largus в сельском поселении Нижние Ачалуки, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"19 февраля 2022 года в селе Нижние Ачалуки столкнулись Lada Largus и школьный микроавтобус. В результате столкновения двое несовершеннолетних доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, после получения сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции во главе с министром внутренних дел по Республике Ингушетия Михаилом Коробкиным. По факту ДТП проводится проверка.

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