В Ивановской области столкнулись автобус и три легковых автомобиля

ИВАНОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали, произошло в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"На участке загородной трассы Иваново - Родники произошла тяжелая авария. Водитель, управлявший автомобилем "ВАЗ-2112", не справился с управлением и выехал на встречку. После чего столкнулся сначала со встречной легковушкой "ВАЗ-2112", затем с пассажирским автобусом и далее с третьей встречной автомашиной - тоже "двенашкой", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в результате столкновения погиб водитель первого автомобиля, с которым столкнулась выехавшая на встречную полосу машина. Предварительно, это житель Костромской области. В пассажирском автобусе пострадавших нет.

За рулем автомобиля, выехавшего на встречку, находился 17-летний молодой человек, вместе с ним в салоне были его ровесники - девушки и юноша, все они госпитализированы. Полиция работает на месте ДТП.