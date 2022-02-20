В Приамурье на территории крестьянско-фермерского хозяйства загорелась сельхозтехника

ТАСС, 20 февраля. Пожар возник в ночь на воскресенье в одном из сел Амурской области на территории крестьянско-фермерского хозяйства, огонь уничтожил свыше 20 единиц техники. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сообщение о возгорании на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Чесноково Михайловского района поступило в 05:58 20 февраля (23:58 мск 19 февраля). <…> По прибытии было обнаружено сильное горение сельскохозяйственной техники, которая находилась под навесом на территории хозяйства", - говорится в сообщении.

Пожарные приступили к тушению и одновременно запросили помощь. К ним выехали дополнительные пожарные подразделения из сел Поярково и Новочесноково. Всего в тушении были задействованы девять человек и три автоцистерны.

Около часа понадобилось пожарным на локализацию и ликвидацию открытого горения. "В результате пожара огнем уничтожено восемь комбайнеров, четыре трактора, два посевных комплекса и погрузчика и пять автомобилей", - добавили в центре. Не допущено перехода огня на другие строения, спасена сельхозтехника на сумму около 30 млн рублей.

Предварительно, причиной возгорания мог быть поджог.