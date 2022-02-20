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Кризис на Украине
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В ДНР зафиксировали пять диверсий с начала эскалации

В Донецке сообщили, что одна была совершена националистами

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) с начала эскалации зафиксировала пять диверсий, из которых одна была совершена националистами из "Правого сектора" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении народной милиции, опубликованном в воскресенье.

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"С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками "Правого сектора", - проинформировали в народной милиции.

"По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность", - добавили в ведомстве.

В заявлении официального представителя Народной милиции также говорится, что силовые структуры ДНР несут круглосуточное дежурство и готовы дать соразмерный ответ на агрессию со стороны Украины. "Народная милиция и все силовые структуры Донецкой народной республики несут круглосуточное дежурство и готовы дать соразмеряемый ответ на агрессию украинских боевиков", - отмечается в документе.

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