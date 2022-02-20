Водолацкий: в ночь на 21 февраля по проходам к Донбассу могут усилиться наступления ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть усилены в ночь на понедельник на подходах к Донецку и Луганску. Об это заявил ТАСС в воскресенье первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Правый сектор" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), ВСУ делают проходы, все больше, в сторону Луганска и Донецка. Это говорит о том, что в ближайшее время, в эту ночь, по этим проходам будут усилены наступления. Происходит то, о чем говорило руководство ДНР. На той стороне не уходят от желания начать широкомасштабные боевые действия: все эти прорывы были в местах, где предыдущую ночь, используя тяжелую артиллерию, делали проходы в минных полях", - сказал Водолацкий.

По его словам, около 05:00 по единому замыслу командования ВСУ на луганском направлении в районе поселка Пионерское боевики "Правого сектора" при поддержке 79-й бригады пытались форсировать Северский Донец и прорвать оборону в направлении Луганска, в результате столкновения со стороны ЛНР есть раненые, со стороны наступавших - потери. Также он добавил, что на донецком направлении такие же попытки были предприняты со стороны польских и британских ЧВК, совершена попытка прорваться в районе села Новомихайловки, наступавшие были остановлены в ходе боестолкновений.