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В ДТП в Тверской области погиб один человек

Пострадали шесть человек, включая троих детей

ТАСС, 20 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись в Тверской области, в результате шесть человек, включая троих детей, получили травмы, еще один человек погиб. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе областной прокуратуры.

"В районе населенного пункта Шебаршено Старицкого района Тверской области произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств. По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек (из них трое несовершеннолетних), один человек погиб. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медучреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что прокурор Старицкого района Александр Гладков находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов.

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РоссияТверская область
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