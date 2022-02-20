В ДТП в Тверской области погиб один человек

ТАСС, 20 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись в Тверской области, в результате шесть человек, включая троих детей, получили травмы, еще один человек погиб. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе областной прокуратуры.

"В районе населенного пункта Шебаршено Старицкого района Тверской области произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств. По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек (из них трое несовершеннолетних), один человек погиб. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медучреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что прокурор Старицкого района Александр Гладков находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов.