В Бурятии собака напала на женщину

ТАСС, 20 февраля. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в Бурятии в отношении хозяйки собаки, которая напала на женщину. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в УМВД России по Улан-Удэ.

"По данному факту была установлена хозяйка собаки. В отношении хозяйки сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказали в управлении.

Как сообщили в администрации Улан-Удэ, собака напала на 38-летнюю женщину вечером 19 февраля. "Местные жители отогнали собаку и удерживали до прибытия служб отлова. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы отлова, комитета городского хозяйства, полицейские. В настоящий момент собака отловлена, владелец собаки установлен", - говорится в сообщении администрации.

По информации Минздрава Бурятии, женщина поступила в больницу с множественными укушенными ранами, ей провели операцию. "В настоящее время пациентке проводится интенсивная терапия в условиях отделения реанимации. Состояние остается стабильно тяжелым. Больница располагает необходимыми ресурсами, дополнительной помощи врачей из федерального центра не потребуется", - сообщается в воскресенье в Instagram-аккаунте министерства.