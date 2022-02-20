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Кризис на Украине

В ДНР уничтожили тайники со взрывчаткой диверсионной группы

Их выдал задержанный участник группы

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Взрывотехники Министерства госбезопасности Донецкой народной республики уничтожили взрывчатку из тайников, которые выдал задержанный накануне участник украинской диверсионной группы. Об этом в воскресенье сообщили в спецслужбе.

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"В ходе мероприятий по нейтрализации диверсионно-террористической группы Вооруженных сил Украины от задержанного лица получена информация о местонахождении схронов со средствами террора. В ходе поисковых мероприятий схроны обнаружены и обследованы взрывотехниками МГБ ДНР", - говорится в сообщении на сайте МГБ.

Эксперты установили, что в тайниках находятся мины направленного действия МОН-50, пластичная взрывчатка, а также емкости с жидким взрывчатым веществом повышенной мощности. "Было принято решение уничтожить боеприпасы на месте" - добавили в МГБ.

В Донецке 19 февраля обезврежена диверсионно-террористическая группа украинских силовиков, участники которой, по данным спецслужб, планировали теракты на объектах инфраструктуры. В МГБ сообщали, что они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.

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