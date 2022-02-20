Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области в воскресенье ввели в регионе режим ЧС из-за потока прибывающих в регион жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Губернатор ввел на территории региона режим ЧС <...> Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, режим ЧС вводится для оперативного привлечения средств для закупки беженцам предметов первой необходимости, средств гигиены, тестов на ковид и т.д.

"Других причин введения такого режима нет. Таким образом, [введение режима] ЧС - это, фактически, формат работы для тех, кто задействован в помощи гражданам ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Утром в воскресенье в Воронежскую область из Ростовской области прибыл первый поезд с 910 жителями ДНР и ЛНР, которые покинули регионы из-за угрозы боевых действий. В Воронежской области создано 42 пункта временного размещения беженцев, регион готов принять 4,5 тыс. человек, при необходимости их число будет увеличено. В настоящее время большая часть прибывших - 580 человек - доставлены в ПВР в двух детских лагерях в Воронеже, остальные - в близлежащие районы: Новую Усмань, Рамонь, Лиски и Бобров. До конца дня в Воронежской области ожидается прибытие еще двух поездов с эвакуированными из ДНР и ЛНР жителями.