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Кризис на Украине

Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе

В пресс-службе Минобороны Украины заявили, что зафиксировали более 20 обстрелов своих позиций 20 февраля

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Один украинский военнослужащий получил осколочные ранения в Донбассе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе заявили, что в воскресенье зафиксировали более 20 обстрелов своих позиций. При этом в Минобороны заверили, что украинские военнослужащие контролируют обстановку в регионе.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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