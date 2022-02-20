Водолазы обнаружили тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Ялунина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Водолазы обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, утонувшего в начале февраля в Москва-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

70-летний Владимир Ялунин 5 февраля отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был заместителем министра юстиции.