СМИ: власти Греции сообщили, что с итальянского парома был спасен белорус, а не литовец

АФИНЫ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Греции сообщили, что с горящего итальянского парома Euroferry Olympia был спасен белорус, являющийся водителем грузовика с литовскими номерами, а не гражданин Литвы. Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал Skai.

По его сведениям, речь идет о 21-летнем белорусе, который пробыл на горящем судне 54 часа. Это один из 12 пропавших без вести после эвакуации 280 человек с загоревшегося в пятницу парома. Когда его спросили о других пассажирах, юноша сказал, что "слышал какие-то голоса", но это было давно. Спасенного доставили в больницу на острове Корфу в превентивных целях, состояние его здоровья не вызывает опасений.

По данным газеты ProtoThema, 21-летнего юношу зовут Кирилл Кириленко, он водитель грузовика с литовскими номерами LOU 338. Греческие власти подтвердили, что его имя и фамилия были в списках пассажиров парома. Ранее издание сообщило, что этот спасенный водитель - литовец. Такую же информацию сначала распространило Министерство морского флота и островной политики Греции.

Само судно, на котором в пятницу вспыхнул пожар, в настоящее время буксируется к острову Корфу. Его подводят к порту Кассиопи на северо-восточной стороне Корфу. Три буксира толкают полусгоревший пассажирско-автомобильный паром, он продвигается очень медленно. Тем временем спасатели, находящиеся на судне, рассчитывают попасть в задымленные помещения, где еще горит огонь, чтобы отыскать других пропавших без вести.

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся в пятницу утром примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, и через 15 минут огонь достиг верхних палуб. Команда поняла, что с возгоранием не справится, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля. Как выяснилось, всего на судне, команду которого составляли итальянцы и греки, были 22 грека (15 пассажиров и 7 членов экипажа), остальные - иностранцы.

По данным на субботу, были спасены 280 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. В воскресенье к ним добавился спасенный белорус. В списке пропавших без вести остаются 11 человек - три грека, семь болгар и один турок.