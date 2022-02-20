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Сухогруз протащил под килем лодку с рыбаками на Дону в Ростовской области

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сухогруз на реке Дон в Ростовской области протащил под килем лодку с рыбаками. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сухогруз шел по Дону, на его пути было несколько лодок с рыбаками. Одна из них не успела уйти от столкновения, прошла под килем", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что по этому факту проводится проверка.

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