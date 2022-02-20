Самолет, летевший из Симферополя в Екатеринбург, вынужденно сел в Волгограде

Кризис на Украине

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам ранения и гибели мирных жителей в Донбассе

В ведомстве также добавили, что СК РФ продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса

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