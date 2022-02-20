Самолет, летевший из Симферополя в Екатеринбург, вынужденно сел в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Симферополь - Екатеринбург, экстренно приземлился в Волгограде по техническим причинам. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград " Анастасия Голодова.
"Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 2932, следовавший по маршруту Симферополь - Екатеринбург, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам", - сказала она.
Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме.