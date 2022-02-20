СК РФ возбудил уголовные дела по фактам ранения и гибели мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранения и гибели мирных жителей и многочисленных разрушений на Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По указанным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что СК РФ продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

"По данным следствия, 20 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так, в результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского Донецка осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около 05:00 в результате массированной артиллерийской атаки с. Пионерское самопровозглашенной Луганской народной республики погибли двое мирных жителей и разрушены пять домостроений", - сказали в пресс-службе.

Также в СК подчеркнули, что, обстреливая населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. "Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней", - заключили в Следственном комитете.