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В ДТП с участием скорой помощи в Ижевске пострадали пять человек

Среди пострадавших ребенок

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием санитарного автомобиля произошло в воскресенье в Ижевске, в результате пять человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"Около 17:00 20 февраля поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и санитарного транспорта городской больницы на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске. Предварительно, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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