В Пермском крае проводится проверка после публикации видео с убийством енота

ТАСС, 20 февраля. Полиция начала проверку по факту публикации в интернете видео убийства енота. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Видео было обнаружено сотрудниками [полиции] в сети Интернет, и по данному факту проводится проверка, зарегистрирован материал", - сказал собеседник агентства.

Видео и его описание появилось в СМИ и социальных сетях. Сообщается, что двое охотников проезжают по животному на машине, затем сильно бьют ногами по голове, а после этого выкидывают енота в сугроб.