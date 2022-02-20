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В Пермском крае проводится проверка после публикации видео с убийством енота

Двое охотников переехали животное на машине, избили его ногами по голове, а после выкинули тело в сугроб

ТАСС, 20 февраля. Полиция начала проверку по факту публикации в интернете видео убийства енота. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Видео было обнаружено сотрудниками [полиции] в сети Интернет, и по данному факту проводится проверка, зарегистрирован материал", - сказал собеседник агентства.

Видео и его описание появилось в СМИ и социальных сетях. Сообщается, что двое охотников проезжают по животному на машине, затем сильно бьют ногами по голове, а после этого выкидывают енота в сугроб.

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