Греческие спасатели нашли тело погибшего на итальянском пароме, где произошел пожар

АФИНЫ, 20 февраля. /ТАСС/. Греческие спасатели нашли в воскресенье тело погибшего на итальянском пароме Euroferry Olympia, который пожарные тушат с утра пятницы. Об этом сообщила греческая газета ProtoThema.

По ее сведениям, спасатели, проникшие в гаражное отделение парома, обнаружили обуглившееся тело человека в одном из грузовиков. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в воскресенье на пароме был найден живым 21-летний белорус, являющийся водителем грузовика с литовскими номерами, сообщил греческий телеканал Skai.

Паром Euroferry Olympia, принадлежащий итальянской судовладельческой группе Grimaldi Lines, загорелся в пятницу утром примерно в 15 милях к северу от греческого острова Корфу на пути в итальянский Бриндизи. Пожар вспыхнул в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в гараже судна, и через 15 минут огонь достиг верхних палуб. Команда поняла, что с возгоранием не справится, и сразу же начала спуск спасательных шлюпок. Капитан парома сообщил, что на борту находились 290 человек (239 пассажиров и 51 член экипажа), а также 25 легковых и 153 грузовых автомобиля.

По данным на субботу, были спасены 280 человек, в том числе двое мигрантов, которых не было в официальном списке пассажиров. В воскресенье к ним добавился спасенный белорус. В списке пропавших без вести в воскресенье оставались 11 человек - три грека, семь болгар и один турок. Погиб, видимо, кто-то из них.