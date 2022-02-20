При столкновении внедорожника с грузовиком в Башкирии погибли двое

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Грузовая фура и внедорожник столкнулись в воскресенье на трассе в Башкирии, в результате два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-центра ГИБДД Башкортостана.

"По имеющимся данным, столкнулись Renault Duster и грузовая фура DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира Renault от полученных травм скончались. Водитель внедорожника госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в Иглинском районе около 21:00 (19:00 мск) на 1 514-м км автодороги М-5 "Урал". На месте происшествия, как отмечается в сообщении, работают сотрудники ГИБДД и других служб, обстоятельства произошедшего уточняются.