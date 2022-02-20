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Кризис на Украине
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СК возбудило дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины

В ведомстве отметили, что следствием установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствием установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. 19 февраля примерно в 5 часов утра неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли границ населенных пунктов. Они упали на расстоянии около 300 метров от окраины станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет.

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