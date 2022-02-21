Экс-гендиректора Merlion задержали по подозрению в ложном доносе и фабрикации улик

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко по подозрению в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Симоненко задержан, он подозревается по статьям УК РФ 307 (Заведомо ложные показания потерпевшего), 306 (Заведомо ложный донос) и 303 (Фальсификация доказательств). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его мере пресечения. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что туда поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко В. А., который подозревается по статьям 303, 306 и 307 УК РФ, однако иные подробности не сообщили. Заседание суда по вопросу меры пресечения Симоненко назначено на 21 февраля.

Ранее Симоненко проходил потерпевшим по уголовному делу совладельцев Merlion. Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко.

Как следует из заявления адвокатов всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время и вовсе освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Комментарием самого Симоненко ТАСС не располагает.

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал столичного следователя Алексея Неснова по обвинению в коррупции. Среди тех дел, которые были у него в производстве, было и дело Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова.