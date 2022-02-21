В Оттаве начали расследование по факту наезда лошади на женщину во время протестов

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Канадский отдел по расследованию за деятельностью полиции открыл дело по факту наезда полицейской лошади на женщину во время протестов против коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом в воскресенье говорится в Twitter полиции столицы Канады.

"Отдел специальных расследований, пользуясь своими полномочиями, начал изучать два происшествия [во время операции по прекращению митинга дальнобойщиков в Оттаве], в том числе то, в котором было замешано подразделение конной полиции из Торонто", - отмечается в сообщении.

Ранее в социальных сетях была выложена видеозапись работы полиции на акции протеста 18 февраля, когда при попытке оттеснить митингующих от шеренги стражей порядка полициейские на лошадях затоптали двух человек, в том числе женщину на ходунках. Это вызвало волну негодования у канадцев. Позже стала распространяться информация, что женщина погибла, однако телеканал CTV в воскресенье в сюжете про этот инцидент продемонстрировал кадры выписки пострадавшей из больницы. В социальных сетях также сообщается, что она является представительницей одного из коренных народов Канады.

Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. 18 февраля столичная полиция, усиленная подкреплением из разных регионов Канады, начала операцию по прекращению митинга. За это время был задержан 191 человек, эвакуировано 79 автомашин.

Центральные улицы города, где проходила акция, уже зачищены стражами порядка, но полицейская операция еще продолжается, так как в этой части Оттавы остаются небольшие группы протестующих. Кроме того, полиция опасается, что в город могут приехать новые митингующие.