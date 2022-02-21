В Якутии экс-руководитель ветеринарной лаборатории предстанет перед судом за мошенничество

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории предстанет перед судом по делу о мошенничестве, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество, с использованием электронных средств платежа, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем бюджетного учреждения, фиктивно устроила на работу свою знакомую, которая трудовую деятельность в учреждении фактически не осуществляла. "При этом, получив доступ к банковской карте знакомой, на которую осуществлялось начисление заработной платы, в период с апреля 2018 года по начало марта 2021 года использовала поступившие средства по своему усмотрению. Часть средств ею направлена на нужды учреждения, а сумма в размере более 107 тыс. рублей использована на личные цели", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовано следственным отделением Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия). В данный момент оно направлено прокурором республики в суд для рассмотрения по существу.