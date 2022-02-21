В Забайкалье адвокат получил условный срок за мошенничество на 1,5 млн рублей

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к четырем годам лишения свободы условно адвоката по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей. Деньги юрист взял у предпринимателя, обещая избежать уголовного дела об уклонении от таможенных платежей, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Установлено, что житель Читы, занимающийся адвокатской деятельностью, обманным путем получил от одного из индивидуальных предпринимателей денежные средства в размере 1,5 млн рублей. За это он пообещал предпринимателю решить вопрос с сотрудниками правоохранительных органов и Читинской таможни об освобождении его от уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей. Центральный районный суд Читы признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права заниматься адвокатской деятельностью два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, адвокат, который входил в состав Палаты адвокатов Забайкальского края, также обещал бизнесмену вернуть изъятые товары, которые предприниматель незаконно провез в Россию из КНР. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Во время следствия подсудимый вернул потерпевшему всю сумму.