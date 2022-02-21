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Протесты в Казахстане
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В Казахстане задержали бывшего министра обороны Мурата Бектанова по делу о беспорядках

Его подозревают в бездействии во время беспорядков

НУР-СУЛТАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, которого подозревают в бездействии в период январских беспорядков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

"19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

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