В Казахстане задержали бывшего министра обороны Мурата Бектанова по делу о беспорядках

НУР-СУЛТАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, которого подозревают в бездействии в период январских беспорядков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

"19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.