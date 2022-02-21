Дело возбудили после покупки угольщиками машины сотруднику Ростехнадзора в Кузбассе

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника Беловского управления Ростехнадзора в Кемеровской области, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении автомобиля от угольщиков в личное пользование. Увольнения в руководстве Сибирского управления связаны с выявленными нарушениями в работе ведомства, сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки в Алтайский край.

В начале февраля по собственному желанию был уволен начальник Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, в конце прошлого года должность оставил его заместитель Михаил Сербинович, который курировал направление горного надзора. "Вскрыт ряд нарушений, которые повлекли расследование уголовных дел, во-первых, руководством Ростехнадзора страны принято решение: уволен руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко, его заместитель, который отвечал за контрольные проверки в этой части, и начальник Беловского отдела. На начальника Беловского отдела возбуждено уголовное дело за то что горняки, то есть шахты, приобрели машину, на которой он лично [ездил], использовал ее под служебные и личные нужды", - сказал Демешин.

Он уточнил ТАСС, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями"). Фигурантами уголовного дела стали и другие сотрудники Ростехнадзора в Кузбассе.

"Возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями в отношении инспекторов Ростехнадзора, это сейчас является предметом расследования уголовного дела. Я поясню, в чем проблема, к сожалению, инспекторы Ростехнадзора и ряда органов контроля, как установлено после трагедии [на шахте "Листвяжная"], выполняли свою функцию номинально, они на бумаге отмечали, что проверяли, а реально в шахты не спускались", - добавил замгенпрокурора РФ.

В конце прошлого года Генпрокуратура внесла представление главе Сибирского управления Ростехнадзора по результатам проверок, проведенных после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 человек, они выявили системные нарушения в работе надзорного органа. Кроме того, в конце прошлого года два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора были арестованы после аварии на шахте "Листвяжная" и обвиняются в халатности при проведении проверок на предприятии.