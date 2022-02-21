Bild: в жилом комплексе на западе Германии произошел пожар

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в жилом комплексе в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы.

По ее данным, около 02:15 (04:15 мск) загорелся жилой дом, в котором примерно 50 квартир. Пожарные предполагают, что в нем проживают около 100 человек. Пламя пока не удается взять под контроль.

На месте происшествия работают порядка 130 сотрудников экстренных служб. "Все доступные профессиональные пожарные команды были подняты по тревоге", - приводит Bild слова представителя пожарной службы. Жители соседних домов были эвакуированы и размещены в расположенном неподалеку университете. При этом указывается, что больницы предупреждены о возможном массовом поступлении пострадавших.

Дома в жилом комплексе по необъяснимым пока причинам загорелись один за другим.