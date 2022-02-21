Неизвестные на автомобиле устроили стрельбу в центре Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестные на автомобиле "Mercedes-Benz G-Класс" устроили стрельбу в Столярном переулке в центре Москвы и скрылись, позже автомобиль был обнаружен, а его водитель и пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные граждане произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении на автомашине марки "Mercedes-Benz G-Класс". В ходе стрельбы пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в ГУ МВД, позже на улице Лобачевского, в районе дома 37, автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции, задержаны 35-летний водитель и пассажир внедорожника. Они доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.