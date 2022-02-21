В Улан-Удэ для школьников второй смены ввели дистанционку из-за сообщений о минировании

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Школьников Улан-Удэ, обучающихся во вторую смену, отправили в понедельник на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании образовательных учреждений. Об этом сообщили журналистам в комитете по образованию городской администрации.

Электронные письма об угрозах взрывов в образовательных учреждениях столицы Бурятии поступили утром. Занятия для учащихся первой смены были отменены, детей, персонал школ эвакуировали.

"Вторая смена сегодня учится в дистанционном режиме. Обследования зданий школ продолжаются", - сообщили в комитете.

По данным управления Росгвардии по Бурятии, группы разминирования ОМОН проводят обследование учебных заведений. "По предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию", - отметили в пресс-службе ведомства.