Суд в Москве 16 марта начнет процесс о взятках полицейским при съемках сериала "Чикатило"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы получил материалы дела в отношении гендиректора ООО "Кино Групп" Дмитрия Большакова и бывших заместителя начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игоря Файзуллина и замначальника ОМВД "Китай-город" Дмитрия Смолина, обвиняемых по делу о взятке при перекрытии движения в Москве для съемок сериала о Чикатило.

"В суд поступили материалы уголовного дела Большакова, Файзуллина и Смолина. Первый обвиняется по трем эпизодам, связанным с посредничеством во взятках, а Файзуллин и Смолин - в получении взяток в крупном размере. Заседание суда запланировано на 10:00 мск 16 марта", - сообщили ТАСС в суде.

Материалы в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Федорова выделены в отдельное производство, суд начнет их рассмотрение 15 марта. Кроме этого, в Дорогомиловский суд поступило дело бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова, и его подчиненного Виталия Фокина, которые обвиняются в причастности к эпизодам дела, вменяемым гендиректору ООО "Кино Групп".

По версии следствия, Федоров, Файзуллин, Кулишов и другие фигуранты дела получали через Большакова деньги за перекрытие автомобильного и пешеходного движения в Тимирязевском районе и центре Москвы, чтобы обеспечить безопасные условия для съемок сериала "Чикатило".