В Самарской области задержали жителя Москвы, перевозившего 12 кг мефедрона

САМАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские остановили легковой автомобиль на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, в котором житель Москвы перевозил около 12 кг мефедрона. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в региональном ГУ МВД.

"В Самарской области на автодороге М-5 "Урал" сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району остановили легковой автомобиль для проверки документов у водителя. Во время общения полицейские обратили внимание, что пассажир транспортного средства заметно нервничает и пытается что-то спрятать под сиденье. Автоинспекторы приняли решение о проведении досмотра машины. В присутствии понятых в салоне были обнаружены сумка и рюкзак, в которых находились 24 свертка с порошкообразным веществом. Как выяснили полицейские, свертки принадлежат пассажиру", - сказали в ведомстве.

Исследование показало, что в свертках содержится наркотическое вещество мефедрон. По предварительным данным, 56-летний подозреваемый перевозил около 12 кг наркотика для последующего сбыта в Самаре, Перми, Екатеринбурге и Казани. Возбуждено уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу.