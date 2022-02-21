Два человека пострадали в ходе стрельбы в Новой Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате стрельбы, которую устроили двое в поселении Мосрентген в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной ГУ МВД России, подозреваемые задержаны.

"20 февраля 2022 года, около 08:00 мск, на территории поселения Мосрентген ТиНАО в городе Москве, двое неизвестных произвели выстрелы из огнестрельного оружия. В результате противоправных действий два человека получили ранения ног и направлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "оперативниками столичной полиции при силовой поддержке сотрудников СОБР ГУ Росгвардии по Москве на территории Московской области подозреваемые задержаны".

Мужчины 1996 и 1991 годов рождения доставлены в территориальный отдел полиции для передачи в следственные органы.