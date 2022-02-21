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В ДТП в Екатеринбурге пострадали три пассажира скорой помощи и пешеход

Переходившую дорогу женщину с травмами доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель" столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадали трое пассажиров скорой и пешеход, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД города в понедельник.

"По предварительной информации, автомобиль "Газель", двигаясь по улице Московской со стороны улицы Щорса, на перекрестке улиц Фурманова - Московская не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи. <…> В результате ДТП пострадали три пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход", - сообщили в отделении.

Как добавили в ГИБДД города, от столкновения с "Газелью" автомобиль скорой медицинской помощи наехал на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Женщина с различными травмами госпитализирована. Также от удара с "Газелью" скорая столкнулась со стоявшим на светофоре легковым автомобилем.

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