В Северске мужчина признался в убийстве студентки, совершенном 15 лет назад

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Северска в Томской области, который подозревается в убийстве студентки, совершенном почти 15 лет назад. Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина оказал сопротивление во время задержания и повредил руку полицейскому.

Как рассказала Волк, 19-летняя студентка пропала в Северске в конце июня 2007 года. Последний раз ее видели однокурсники, вместе с которыми она отмечала завершение обучения. После встречи в кафе девушка не вернулась домой, ее объявили в розыск как без вести пропавшую. Спустя некоторое время тело студентки было найдено в лесу. Возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ). Сотрудники органов внутренних дел и следователи отработали несколько версий произошедшего, опросили всех, кто был знаком с погибшей, но установить обстоятельства ее смерти долгое время не удавалось.

"В начале 2022 года полицейским поступила оперативная информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. Граждане вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак был замечен в салоне автомобиля одного из местных жителей. В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его", - сказала Волк.

Как отметили официальный представитель ведомства, при этом мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, повредив одному из них руку. "Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти", - добавила Волк.